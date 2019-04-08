台股盤後—價量俱揚甩清明變盤陰霾 指數挺進10800關卡

台股擺脫清明變盤陰霾，今 (8) 日在成交量能帶動下，大盤開高走高一路突破 10800 點關卡，高點一路衝上 10807 點，終場上漲 96 點收在 10800.57 點，成交量放大至 1556.24 億元。

台股今天呈現價量俱揚，開啟連假後的補漲行情，開盤就上漲 55 點、盤中一度大漲近百點，高點一度攻上 10807 點，創下近半年新高，盤面亮點族群主要以汽車、半導體、電子類族群較為強勢；油電燃氣、食品與生技醫療相對弱勢。

主要權值股中，股王大立光 3 月營收繳出亮眼成績單，本周法說將釋出營運風向球，大立光今天在買盤加持下上漲 1.1%，台積電也有 2% 以上漲幅、鴻海小漲 0.61%，平盤整理。

相關族群中，大立光上漲也連帶推升光學族群走勢，新鉅科攻上漲停，股價收在 104.5 元，玉晶光今天大漲 6% 以上、股價收在 435 元。

汽車族群中，麗清直奔漲停關門，和泰車今天大漲 4.65%、裕隆上漲 2.79%，中華車與英利 - KY 都有 1% 以上的漲幅。

法人表示，美中兩大經濟體經濟數據雙雙報喜，美國公債殖利率也走出倒掛陰影，加上牽動全球經濟的貿易戰持續朝正面發展，激勵投資市場信心，台股清明連假期間，美股四大指數也同步走揚，在市場信心回穩下，帶動股市今天價量俱揚，繼續攻高。