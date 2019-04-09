

◆盤勢分析

1.FactSet 預計第一季標準普爾 500 指數盈利年降 4.2%，預估這將是自 2016 年第二季以來標普成分股企業首次盈利萎縮。波音上週五宣布計劃從 4 月中旬開始削減 737 MAX 飛機產量近五分之一，美銀美林將其股價評級下調至「中性」，拖累波音週一股價下跌 4.44%。週一美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.32 至 0.25％，美股四大指數短期高檔盤堅。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 5 日線至月線，壓力為 10,900 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 138 點附近，壓力為 144 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、晶圓代工、IC 設計、IC 封測、PCB、散熱等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩 5 日線進而再創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率等。

5. 金融市場迎接資金新活水！海外資金匯回專法敲定，匯回資金的 25% 可投資金融商品，金管會初步規劃可投資上市櫃股票、債券、基金及保險商品等四大項。其中，基金部分以國內投信基金為限，排除境外基金，保險商品則限於保障型商品。

6.3176 基亞昨（8）日與日本合作夥伴 Oncolys 分別公告，雙方合作開發的抗癌溶瘤病毒藥物 OBP-301（Telomelysin），授權給國際大藥廠羅氏（Roche）旗下中外製藥（Chugai Pharmaceutical Co Ltd），合計總授權金額 500 億日圓（約新台幣 140 億元），創下台灣生技業授權新紀錄。

7. 外資證券最新報告預測，高端中大尺寸產品支援廣色域（WCG）與高對比為未來重要產品差異化，mini LED 將是蘋果中大尺寸產品未來主流，蘋果顯示器、iPad、MacBook 自今年下半年起，將陸續推出 mini LED 背光模組版本，台灣的瑞儀（6176）、晶電（2448），日本的豐田合成（Toyoda Gosei）是三大受惠者。

8.6456 GIS 3 月營收重回百億大關，達 105.09 億元，為今年來高點，月增 20.7%，年增 48.1%，累計今年首季營收 294.37 億元，年增 34.3%。日前三星發表新機 S10，由於具備多項新應用，推升市場銷售火熱，GIS 負責供應超音波式屏下指紋辨識模組，今年元月陸續出貨，並於首季達出貨高峰。

