台股連四周吸金 除權息旺季將至 看好5大族群

台股已連 4 周獲資金青睞，上周吸金 8.36 億美元。展望第二季，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管美股第一季財報結果偏弱，但預期第二季可望逆轉，可望助攻台股指數有撐，加上台股除權息旺季將至，看好電動車、5G、自行車、醫材、營建等族群後市表現。

觀察上周亞股資金流向，南韓由流出轉為淨流入，吸金 9.27 億美元；台股已連 4 周獲資金青睞，上周吸金 8.36 億美元。至於即將舉行大選的印股，則由流入轉為小幅流出 0.83 億美元。

周俊宏表示，中美雙方第 9 輪協商結束，美國總統川普上周表達樂觀看法，貿易談判可望和平落幕，可望為全球經濟注入強心針。就總經面來看，美國 PMI 指數仍穩健站在 50 以上，提供美股指數支撐，而美國第一季財報將陸續公布，市場持續關注，儘管預期較不樂觀，但第二季展望良好，總經與技術面支撐大盤，可望連帶讓台股有穩健表現。

展望第二季，周俊宏表示，據中經院報告，景氣最壞狀況已經過去，加上中美談判出現曙光可望有利於出口導向產業表現，GDP 可望彈升。而與 GDP 走勢正相關的台股，還有向上可能。此外，全球資金充沛，加上經濟趨緩的擔憂可望散去，亦有利股市表現，將以較為積極的方式操作投組。選股方向上，將以未來產業趨勢佳與評價偏低兩方面進行挑選；此外，盤面上的資金人氣股或具題材性族群，亦會做彈性操作。

此外，近期印度與印尼將進行大選，中國信託投信表示，單就選舉而言，不論是印度的莫迪，或是印尼的佐柯威與其政黨，民調都是領先，甚至五月歐洲議會選舉民粹聲勢也出現下滑，政治干擾因素相對較弱，關鍵仍在各國央行的政策上。