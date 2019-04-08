大摩：投資人現在更關心別人在做什麼而非基本面 這是危險信號

摩根士丹利過去近 1 年的時間，認為美股已進入「滾動熊市」，但這隻熊在去年第 4 季短暫出沒後，今年完全消失，美股繳出 10 年來最佳的單季漲勢。這家投行認為，只有一個原因能解釋這個異相，就是「FOMO(害怕錯過行情)」。

摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 在最近撰寫的週刊文章中，再次強調了這一點。他表示，經濟數據好壞參半之下，機構投資人不顧企業基本面變壞的事實，卻全神貫注，只注意其他人是不是也在買進股票，試圖弄清楚再多拿 1 美元進入市場，會不會就能夠賺得更多。

恐懼情緒驅動股市

Wilson 說：「我的經驗告訴我，當投資人更關注其他人正在做的事，而不是基本面時，這可能是趨勢的終結。」

Wilson 表示，這種情緒和去年 12 月的恐慌拋售出場，其實是同一件事，都是源自「恐懼」。不過，當時是單純的恐懼，現在是恐懼錯過行情。

Wilson 指出，已經有多個例子，可以說明這種不在意基本面的情況確實出現，例如周期股及小型股的走弱。他認為，由於經濟和企業獲利數據疲軟，投資人應該要為未來幾個月的各種失望做好準備。

美國產出缺口恐由高點轉壞 (圖表取自 Zero Hedge)

美股估值過高

Wilson 表示，跡象顯示，美國企業獲利及經濟成長數據，恐怕會不佳，即使現在公布的數字，也基本上是好壞參半。但是投資人不願放過任何一個利多消息，用它來支撐股價走勢，卻忽略整體環境變差的事實。

其結果是，標普 500 指數在今年第 1 季大漲 13%，是 2009 年以來單季的最佳成績，也是 1998 年以來最好的第 1 季表現。

上週中國 3 月 PMI 相對樂觀，美中貿易談判似有成果，繼續推升第 2 季美股表現。

聯準會無法救市

Wilson 說，當前美股估值普遍偏高，基本面可能有更多令人失望的數據出爐，甚至會迫使美國聯準會降息。但從歷史上看，首度降息對股市是個危險訊號，因為它帶來的不會是暫停升息這種積極情緒，而是預示著經濟成長還會變得更壞。

Wilson 表示，聯準會的積極緊縮政策，是驅動去年滾動熊市的重要力量。但當前聯準會的政策稱不上錯誤，企業仍面臨著利潤率的壓力，而聯準會無法藉由政策調整來改善此一狀況。