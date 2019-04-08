才說空頭市場即將展開 轉眼道瓊已接近歷史高點

經濟衰退的擔憂彌漫，道瓊工業平均指數即將進入空頭市場，這一切悲觀情況，恍如昨日。然而，轉瞬間，美國股市的三大主要指數不但恢復了漲勢，甚且再度接近歷史高點。

上週，道瓊上漲 496.31 點，或 1.9%，收於 26424.99 點，距 2018 年 10 月 3 日所創歷史高點僅差 1.5%。S&P 500 上週上漲 2.1% 至 2892.74，距 2018 年 9 月 20 日所創歷史高點僅 1.3% 之遙。Nasdaq 上週收高 2.7% 至 7938.69，只需再上漲 2.1%，便能抵達 2018 年 8 月 29 日所創收盤記錄高點。

要了解股市接近歷史高點的原因並不難，只要看看 12 月賣壓的利空，就可找到大部份的原因。去年 12 月，市場似乎相信聯準會 (Fed) 緊縮信用，讓美國落入了經濟衰退，中美貿易戰更讓情況雪上加霜，股市因而邁向了與 2008 年類似的災難。這種種的擔憂，加上年底成交量清淡，促使 S&P 500 自高點大跌了 19.8%，幾乎接近足可規類為空頭市場的自高點下跌 20% 的跌幅。

然而漸漸地，那些擔憂開始消退。經濟衰退的傳言已消聲匿跡，中美貿易談判傳出了 2018 年底未曾料到的進展。新的一年為投資人帶來了新的氣象。聯準會 (Fed) 開始收回升息的談話，到 3 月更證實，在一段時間內，將不會再採取升息行動。

Cirrus 研究機構分析師 Pankaj Patel 在發布的研究報告中寫道：「第一季股市的漲勢，主要係因 Fed 於今年初採取了鴿派立場，加上 2018 年第四季賣壓後的反彈走勢。」