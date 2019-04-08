受惠電動車發展 銅市需求在未來十年可望持續增長

2019 年世界銅業大會在智利首都聖地亞哥舉行，與會者包含數百名投資者、高管、分析師和監管機構等。市場認為，儘管面對礦石品位下降、項目推遲以及美中貿易戰等憂慮，然而受惠於電動車的發展，未來十年，銅業估將實現大幅成長。

諮詢公司伍德．麥肯茲 (Wood Mackenzie) 的銅市場分析師 Eleni Joannides 表示:「從數字上來看，我們預估 2019 年的銅礦市場將會呈現供不應求，並且比去年更加吃緊。」

Jefferies 礦業分析師 Christopher LaFemina 表示：「我認為銅礦市場正在進入牛市。」他認為，今年銅的需求穩定，同時缺乏新的供應，將讓銅礦市場略微出現短缺同時支撐銅礦價格。

銅礦需求的短缺吸引了業者更多的投資。美國自由港麥克墨倫、必和必拓、內華達銅業公司和其他礦業公司預計斥資超過 11 億美元在美國地區開發新的銅礦項目。巴拿馬地區同時也看到了需多相關的投資。加拿大第一量子礦產公司則計劃斥資 3.27 億美元擴建銅礦，目標是在五年內增加年產量 375,000 噸。

分析師預期，銅將是電動車熱潮中受益最多的金屬之一，不過來自電動車的大量需求預計會在 2020 年中期才開始顯著上升。

英國 Roskill 資訊服務公司預計，到 2025 年，搭載可充電鋰電池的電動車銷量將增加到 1700 萬輛，佔總汽車銷量的 20%，到 2030 年更加達到 3200 萬輛，比例上升至 37%。相較而言，去年電動車銷量為 210 萬輛，僅占整體市場的 3%。

不過，一些銅業的高管擔心，鋁可能取代銅在電子設備中的作用。雖然鋁的效率較低，但卻是一種更加便宜的導電方式。