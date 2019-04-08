費半創歷史新高 美IT業資本支出走強成重要支撐

DRAM 價格持續走跌，但並未影響美股半導體股走勢。費城半導體指數持續創歷史新高，上週五 (5 日) 上漲 0.80%，收 1477.65 點。《彭博》報導認為，除了美中貿易戰情勢轉好之外，IT 業整體的資本支出仍在上升，也是指數走強的重要原因。

半導體股在去年第 4 季慘遭下殺，但今年以來的快速回彈，費城半導體指數已由去年低點彈升約 39%，許多晶片開發商及設備製造商，如 Xilinx(XLNX-US)、Microchip Technology(MCHP-US)、Lam Research(LRCX-US) 從低點反彈程度更超過 50% 以上。

費城半導體指數

許多分析師均注意到，相對於整體科技股，半導體股更容易受到美中貿易緊張局勢影響，因此在去年第 4 季所遭受打擊，更勝於其他類股，因此貿易轉好情緒上揚，影響也更大。

市場預期下半年需求回彈

《TheStreet》專欄作家 Eric Jhonsa 指出，雖然整體科技產業目前出現周期性衰退，但它並沒有像投資人在 2018 年底所想的那麼嚴重，特別是，包括美光 (MU-US) 在內等大廠，均認為下半年會出現明顯改善，致使投資人重新買回股票。

據《彭博》報導，雖然貿易樂觀是促成半導體股上揚的重要因素，但 IT 產業發布的財報相對強勁，並計畫增加投資，更加大投資人對未來幾個月反彈的期待。

上週報導指出，台積電 7 奈米產能利用率大增，以蘋果為首，許多手機廠將爭搶台積電產能，至少也是整體產業有望轉好的跡象。特別是，華為旗下海思半導體，在 2019 年資本支出持續大增，使得近期在台積電投片量又往上成長，帶來下半訂單能見度比先前更樂觀的預期。

不過，Jhonsa 表示，某些終端市場需求疲軟的風險仍在，例如，智慧手機的銷售成長轉為負面，在 5G 及折疊手機成為主流之前，一段期間內，銷售難見重大的反彈，這將使以銷售硬體為主的供應商，難有明顯的改善。