〈群益期貨〉上海銅庫存增加  暗示中國經濟轉佳需求轉強

今年以來銅補庫存的動作不斷，中國電解銅庫存持續增加，反應需求面擴增的狀態，中國在一帶一路的發展，去年七月在馬來西亞選舉變天遭遇到了阻礙，造成馬來西亞東道鐵路計劃生變。



另外，針對華為事件，澳洲選擇與美國站在同一陣線，中國則對澳洲鐵礦砂作出反擊，雖然以美國為代表的 5G 五眼聯盟已分崩離析，但澳洲卻因此與中國關係處得不好，2018 年主要非美貨幣中表現最不好的，澳幣算是其中之一，而澳幣也是商品貨幣的代表，澳幣在 2018 年的弱勢除了在政治上與中國直球對決外，川普所發動的貿易戰、鋼鋁關稅及農產品關稅壁壘等都是影響因素。



但今年有所不同了，今年非美貨幣歐元、瑞士法郎較弱勢，商品貨幣加幣、紐幣及澳幣已有轉強的勢態，多少也與中國經濟增溫帶動的基本金屬價格轉強有關，中國 3 月日均發電量、用電量呈 2 位數成長，1-2 月成長幅度只有 2.9%，過去一年只有 2018 年 5 月用電成長近二位數為 9.8%，而當月工業增產創 6.8% 的高成長，市場普遍預期三月工業增長表現可能會超預期。

今年以來銅價的表現不差，估計到上週五為止銅期貨有超過 10% 以上的漲幅，價格也已突破 2018 年 7 月 4 日希望聯盟馬哈迪首次成功變天後，向習近平退貨東道鐵路計劃當時的位置，代表銅價已過了一道坎，仍有機會持續轉強，而在銅轉強之際，銅金價格比上揚，一向與銅金價格比有高度正相關的美國政府公債殖利率預期也會轉強，債券市場可望在最近股價同漲的環境下轉弱。

群益期貨自媒體官網：https://media.capitalfutures.com.tw/index