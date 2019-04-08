傳金士頓包下數條產線 華泰Q1營運淡季不淡 有望優於去年Q4

受惠於 NAND 晶片報價來到甜蜜點，帶動卡類與 SSD 需求快速攀升，業界傳出，封測廠華泰 (2329) 接獲大客戶金士頓包下數條產線，帶動今年首季營運淡季不淡，單季可望繼續賺錢，尤其單季賺的更勝過去年第四季。華泰是老字號封測廠，產線以半導體封裝測試與 SMT 打線組裝為主，半導體封測端又以 NAND 卡類、SSD 等封測為主力，三大客戶兼大股東為金士頓、江波龍與群聯，拜三大客戶鼎力支持，加上歷經兩年多的產線與營運方針調整，今年整體成長動能甚受期待。



事實上，華泰第四季由虧轉盈，單季繳出每股淨利 0.11 元的成績，順利終止連 8 季虧損，顯見除大客戶與產線調整得宜，營運效益已經逐步顯現之外，以產業趨勢來說，NAND 晶片報價的持續走滑，的確將相關產品的終端需求逐步提升上來，這對於以封裝數量計算營收與獲利的華泰，是個大利多。