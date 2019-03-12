致伸(4915)、華泰(2329)、美利達(9914)、榮成(1909)、先進光(3362)

致伸 (4915)：營運將自第二季起回溫，包括推出新耳機，以及來自大品牌的智慧音箱訂單，都將發揮貢獻，法人預估今年 EPS 將成長至 5 元，明年 EPS 將成長至 6.35 元。股價開高走高，一度突破 63 元，創下反彈波新高。

華泰 (2329)：記憶體封測大廠，大客戶金士頓、群聯與江波龍等可望增加釋單量，今年前 2 月營收繳出年增率 28.55% 的成績，全年轉盈在望。股價跳空開高一度來到 15.2 元，創減資後新高，並站上所有均線，呈多頭之勢。



美利達 (9914)：出口電動自行車的單價高，自結 2 月合併營收年增 11.08%；前二月合併營收為 37.46 億元，年增 8.88%，在歐洲在政府政策支持下，預期今年訂單持續熱絡。股價放量拉出一根長紅棒，一舉突破 170 元關卡。



榮成 (1909)：大陸農曆年後工紙、文紙雙雙喊漲，有助營運獲利改善，三大法人昨日合計買超 8751 張，激勵股價跳空開高，一度攻上 19.3 元。



先進光 (3362)：為 NB 鏡頭大廠，安控鏡頭成功打入美系亞馬遜及 Google 兩大巨頭，而車用鏡頭則成為 Volvo 供應鏈一員，今年車載鏡頭有機會挑戰總營收占比的 10%，有望拉動營運持續向上增溫。股價經歷近一週的整理後，今日再度價量齊揚攻擊，挑戰上檔 62.9 元前波高反壓。