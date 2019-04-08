日產臨時股東大會通過決議 高恩時代正式畫下句點

日產汽車 (7201-JP) 於日本時間週一 (8 日) 上午在日本東京召開了臨時股東大會，共對解除前董事長高恩 (Carlos Ghosn) 及代表董事凱利 (Greg Kelly) 的董事職務，以及將法國雷諾汽車 (RENA-FR) 的盛納德 (Jean-Dominique Senard) 董事長新加入日產董事會等 3 項提案作出表決通過。

(圖：Investing.com)

由於日產汽車已在 2018 年 11 月 22 日的臨時董事會上，一致通過解除高恩的董事長職務，在週一 (8 日) 的決議也意味著高恩已喪失在日產的所有職位，高恩時代也正式宣告結束。

這次的臨時股東大會共有 4119 名股東出席，並有 22 名股東在會中提問。於日本時間上午 10 點展開，並於同日的下午 12 點 57 分結束。

日產汽車的西川広人 CEO 在股東大會開始後不久，為近期一連串的問題向公司股東們致歉。並說道「有責任將公司早日導回成長的軌道上。將會盡全力來完成責任及義務」，傳達出願意續任的訊息。

股東大會的提案只針對公司董事的遴選及解任，對於西川 CEO 所領軍的公司管理階層的信任投票，以及公司治理改革等提案，則將在今年 6 月的定期股東大會上討論。

由於高恩及凱利在有價證券報告書上作出不實記載，並將公款挪作私用，被日產汽車認定涉及重大不當行為，雙雙遭到解除董事長與董事職務。

過去由高恩所主導的日產、雷諾、三菱汽車 (7211-JP) 聯盟，同樣也相繼解除了高恩的職務。在 2019 年 1 月失去雷諾 CEO 一職，雷諾也於 2019 年 4 月 3 日宣布將於 6 月的股東大會上除去其董事職務。

三菱汽車則是在 2018 年 11 月解除高恩的董事長與代表董事職位，也同樣將在 2019 年 6 月的股東大會上解除他的董事職務。

這 3 家公司的最高經營者們，日產汽車的西川廣人社長、三菱汽車的益子修 CEO，以及法國雷諾汽車的盛納德董事長和博洛雷 (Thierry Bollore)CEO，已於 2019 年 3 月 12 日在日本橫濱的記者會上表示，將設立全新成立的「Alliance Operating Board」，並由負責這項合作案的雷諾盛納德董事長來擔任議長。

這全新的董事會已於 2019 年 4 月開始運作。