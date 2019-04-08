現代汽車否認與騰訊合作開發自駕車系統

韓國汽車製造大廠現代汽車 (Hyundai) 出面否認了先前媒體報導現代汽車與中國科技公司騰訊 (Tencent) 簽署初步協議，以開發自駕車軟體的報導。

據先前的報導指出，現代汽車與騰訊於 4 月 4 日在首爾簽署了瞭解備忘錄，計劃針對自動駕駛汽車的安全和保安系統進行聯合研發。其中，騰訊可能允許現代汽車使用該公司的微信用戶數據資料庫。同時，兩家公司也計畫在雲端和大數據服務等其他的領域一同展開合作。

兩家公司在週六沒有發表任何的評論。

現代汽車隔日在一份聲明中澄清表示，與中國科技公司騰訊的合作主要是集中在資訊娛樂方面而非自駕車領域。現代汽車在儀表板螢幕上配備資訊娛樂系統，以提供駕駛像是導航和音樂娛樂之類的服務。

這並非首次現代汽車針對自駕車提出計畫並與科技公司簽署協議以進行開發。上個月該公司子公司現代 Mobis 便與俄羅斯互聯網巨頭 Yandex 建立合作夥伴關係，簽署了瞭解備忘錄並將一同開發適用於第四和第五級別的自駕車控制系統。

另一方面，現代汽車另一子公司起亞汽車，也計劃自 2021 年開始在部分城市推行自駕車的商業化，該公司目標在 2030 年時能向市場推出真正全自動駕駛汽車。

在今年 2 月份，現代汽車曾表示，計劃至 2023 年期間，在自駕車技術、汽車電子化和行動運輸服務等領域中增加至 14.7 兆韓元的投資。