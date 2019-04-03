多起引擎起火 美調查南韓現代和起亞汽車

美國國家公路交通安全管理局 (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) 在接到超過 3000 件起火案件和 103 則客訴後，決定針對南韓現代汽車 (Hyundai Motor) 和起亞汽車 (KIA) 展開調查。

此項調查是為了回應一個消費者權益組織，汽車安全中心 (Center for Auto Safety) 在去年六月提交的一項調查請願。

本次調查的車款為 2011-2014 款起亞的 Optima 和 Sorento、以及 2010-2015 款起亞的 Soul、以及 2011-2014 款現代的 Sonata 和 Santa Fe。

2015 年來，這兩家車廠為了解決各種非車禍引起的引擎起火事件而召回的車輛數逾 230 萬輛。據報導，曾有一起火事故導致死亡。

現代汽車表示公司目前正配合調查，起亞也表示將繼續與 NHTSA 合作解決汽車維安，「所有數據和訊息都會透明化並與 NHTSA 公開」

美國國家公路交通安全管理局的執行董事 Jason Levine，在一份聲明中表示。該機構表示很快就會開啟調查，為什麼起亞和現代汽車會在沒有發生碰撞的情況下起火。

「儘管可能需要六個月的時間等待，但我們很配合請願正式展開調查。」Jason 說道。

根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 的文件顯示，自 2015 年以來，現代汽車和起亞汽車的發動機故障和火災問題影響了 600 多萬輛汽車。

該中心認為，現代和起亞汽車的 SUV 車款比起其他汽車製造商，更常發生非車禍造成的引擎起火事故。中心機構調查員在去年 9 月和 10 月向兩家汽車製造商發送了調查請求。

現代汽車的聲明稱，它正在監控其引擎在道路上的性能，並大幅改進其引擎性能。該公司還表示已經投入大量成本和勞力來解決其部分車款的引擎問題。



在 2016 年 11 月開始的兩年間，在上路的 870 萬輛現代汽車裡，大約有 428 輛汽車進行了起火相關檢查。這項機率約是每 100 萬輛現代汽車裡有 49 輛非碰撞起火事故出現。