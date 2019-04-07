〈鉅亨看世界〉充滿愛的紙板床

在日本 2011 年的 311 大地震發生至今，已經過了 8 個年頭。而不光是大地震，每逢颱風、豪雨等天然災害發生時，日本各地的避難場所總是會湧入大批的民眾，尋求一個安全的棲身之處，男女老少們蜷身在冰冷又充滿濕氣的地板上，也是常見的光景。而日本就有一家紙箱業者，為了提供避難及受災民眾們一個更加舒適的環境，多年來不計成本的推廣他們自家獨創的「硬紙板床」(Cardboard bed)。

J Packs 的硬紙板床 (圖：翻攝自 YouTube - 松尾雅由)

位在日本大阪府八尾市的紙箱業者「J Packs」，該公司的水谷嘉浩社長在 2011 年的 311 大地震發生時，剛好因出差之故來到東京。那是他人生當中第一次遭遇到如此規模的強震，也對他接下來的人生造成了深刻影響。

他在當晚的電視上目睹了海嘯的景象，在精神上受到了強烈的震撼。透過新聞報導看見災民們在避難所內蜷伏在地板上的情景，他悲從中來的深覺自己該做些什麼。

311 地震時，避難所的硬紙板簡易隔間 (圖：AFP)

於是他想到了利用硬紙板來組床的點子，認為不僅可以避免身體直接接觸濕冷的地氣，讓身子更加暖和，也可讓災民們免受經濟艙症候群的傷害。更將他的點子貼文在推特上，希望能夠造福災民們。

災區的醫師們在看到水谷社長的推文後，也立即作出了回應。水谷社長親自駕車載著 200 床的硬紙板床材料前往災區，前前後後共從大阪到日本東北往返了七次之多。

曾有一位在災區臥病在床的高齡婦女，於他造訪的一個月後，已能自行靠著助行器行走，更讓他確信自己的硬紙板床是能為災民們作出貢獻的。

事實上在 311 大地震發生後，在超過 2300 人的死亡人數當中，有 1/3 可以歸咎於避難場所的惡劣居住環境。

而水谷社長的硬紙板床，也在不斷的改良下，從原先 30 位員工花上整整 3 天，才完成 200 床的組裝。到後來只需要 15 分鐘，且不需使用美工刀等道具的條件下，就可以完成一張床的組裝，而且就算 20 名成人站在上頭也不會垮。

水谷社長更拋下平時的競爭關係，將硬紙板床的設計圖免費提供給各家同業，希望在急難之時大家都可以貢獻微薄的一己之力，提供災民們多一分溫暖。

另外在水谷社長及醫師夥伴們的奔走之下，硬紙板床也終於在 2016 年獲得日本政府在避難所營運指南上的採用。

其實硬紙板床只佔了 J Packs 約 2% 左右的營收，但是水谷社長卻在 311 大地震後長達 8 年的時間，都持續進行著硬紙板床的推廣。

水谷社長表示，支持他的那股動力，其實都來自過去經歷過公司的經營危機後，期望有朝一日可以為這個社會貢獻些心力的念頭。

而他的最新硬紙板床，現在更只需短短的 4 分鐘就可組合完畢，在組合前的體積也只有長 108 公分、寬 27 公分、高 60 公分。