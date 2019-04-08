華為進軍東南亞5G市場 可望有1.2兆商機

5G 手機網路是近期熱議的話題，繼上週五韓國成為全球首發 5G 網路，目前手機大廠華為也正積極要攻下東南亞國家的 5G 市場，據華為稱，5G 將在未來五年內為南亞和東南亞帶來價值 1.2 兆美元的商機。

華為對《日經新聞》表示：「5G 用戶數量將超過 8000 萬，屆時網路流量將增長 5 倍，已有超過 20 個智慧城市正準備讓 5G 上路，無線上網、數據化和智慧型設備將提高社會生產力 4-8%」

此舉同時也為了平反美國聲稱華為與中國政府關係密切，涉及維安的指控，目前已有五國禁止華為供應 5G 設備，包括美國和日本。

目前華為也正努力緩解印度在三月初針對華為參與 5G 標案時的技術性限制，印度手機市場被視為全球最有潛力的領域之一，華為若是被屏除在外，對華為也是一大重擊。

華為的東南亞發言人對《日經新聞》表示：「公司這項決定是為數據化時代的來臨而考量，絕非是為了政治考量，這是考慮到所有投資人而決定的走向，我們將努力建立起 5G 的生態網」

東南亞 5G 新興市場

華為打算在東南亞國家開發低成本的 5G 技術，以便應對資金相對緊縮的東南亞國家。目前華為已在印度、孟加拉和巴基斯坦設廠，預計在今年底進行 5G 試驗。

印度、巴基斯坦和斯里蘭卡都計劃在明年下半年，啟動 5G 通訊服務，孟加拉更可能在 2021 年推出 5G 網路。

東南亞佔了全球四分之一的人口，據報告顯示，這四個區域的網路覆蓋率將在 2025 年上升至 61%，這對於像華為這樣的手機大廠，就是一座 5G 市場金礦，尤其去年 2018 華為營收增長近 20%，正是趁勝追擊的時候。

但由於華為與中國政府的關係密切，美國持續向東南亞盟國施壓，以便防止華為進入 5G 市場，加上印度政府為審查華為維安問題而設立的規定，仍舊模糊不清，這項政策也對華為造成影響，去年商務運營下降了 1.3%。

相對於印度，孟加拉和斯里蘭卡兩國接受度較高，並表示不排除使用中國電信廠商服務，其中華為在斯里蘭卡的市占率更有 70%

斯里蘭卡數字基礎設施和信息技術部長表示：「商業和政治是兩回事，許多斯里蘭卡人也使用華為手機」

北京和伊斯蘭堡之間的密切聯繫，有望推動華為在巴基斯坦的 5G 目標，巴基斯坦已經從中國「一帶一路」提案中的價值數百億美元的投資中獲益。

巴基斯坦電信管理局一位高級官員告訴《日經》：「華為已在巴基斯坦市場有了深遠的影響力，對華為來說應該是一項優勢」