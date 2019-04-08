

◆盤勢分析

1. 上周五因能源股領漲、非農就業數據優於預期，激勵美股四大指數同步上揚，漲幅介於 0.15%~0.8%。累計台灣清明放假期間，四大指數持續震盪攀高，費半指數 1478.10 點再創歷史新高表現最佳。其中，NVIDIA、美光、APPLE、台積電 ADR 等科技股上漲。

2. 台股早盤開高再創 10741.56 的波段新高，盤中傳出中、美將有望傳出好消息，亞洲股市快速轉強，但因台股即將面臨清明長假，市場追價力道有限，終場指數收在 10704.38 點，上漲 14.08 點，漲幅 0.13%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小黑 K 棒，收盤雖有回落，但盤中仍創波段新高價。

(2) 量能：長假節前成交量縮至 1163.09 億元，靜待節後放量表態。

(3) 技術指標：日 KD 指標向上、MACD 柱狀體飄高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 40.27 億元；外資 + 27.95 億元、投信 - 3.83 億元、自營 + 16.16 億元。

4. 比特幣：因近期比特幣大幅反彈，IC 設計龍頭 3443 創意雖漲多修正，但指標顯卡 2399 映泰、6150 撼訊、5386 青雲、2465 麗臺股價上漲超過 3%。

5.PCB：5G、雙向充電等題材，帶動整體族群股價緩步推升，5340 建榮、3037 欣興、8046 南電、3189 景碩、2313 華通創波段新高，5349 先豐、2368 金像電高檔震盪。

6. 電子零組件：4960 誠美材轉為全額交割，周三股價開低走高，市場預期轉單題材，8215 明基材股價紅盤震盪。增亮膜有望漲價，4933 友輝股價創波段新高。

7. 散熱模組：族群高燒不退，3324 雙鴻、3017 奇鋐、3338 泰碩、6230 超眾漲幅超過 1%，呈現盤面多方的主流。

8. 被動族群：周三亞洲被動元件個股彈升，帶動台灣 2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新、6173 信昌電股價轉強。

9. 自行車：2019 年電動自行車產業前景佳，雙雄 9921 巨大、9914 美利達股價緩步推高。

10. 工具機：中美貿易戰逐漸和緩，工具機有望走出谷底，4540 全球傳動、2049 上銀、1597 直得、1590 亞德客 - KY 等股價連續兩天強勢。

11. 生技、製藥：1795 美時，市場預期在戒毒癮及血癌藥兩個藥品加持下，EPS 上看 5 元，股價早盤強彈 5%，收復五日線。1760 寶齡受惠拿百磷美國營收抽成比率倍增、歐洲及韓國開始銷售、大陸里程金入帳，早盤放量上攻。

12. 台塑麥寮六輕氣爆 衝擊台化營運: 1326 台化麥寮芳香烴三廠（AROMA-3）7 日下午 14:05 發生氣爆意外，由於該廠為台化芳香烴事業最新、最大產能廠區，約占公司整體芳香烴產能一半，一旦台化因此一意外停工時間太久，不僅牽動亞洲報價行蠢動攀揚，也將對台化營運表現造成衝擊。

13. 櫃買業績發表會 雙主題登場: 櫃買中心預計本周 4 月 10 日及 12 日接續辦理兩場主題為「櫃買特色」及「生技醫療（一）」之業績發表會。4 月 10 日邀請 3 家「櫃買特色」主題上櫃公司：8406 金可 - KY 為隱形眼鏡專業製造廠商、4549 桓達為製程自動感測器與流量計製造廠、8938 明安為高爾夫球桿頭代工大廠。接續 4 月 12 日以生技醫療為主題，邀請專精於人工關節與相關手術器械的 4129 聯合骨科、致力於基因檢測及精準醫學的 4160 創源生技、以及營養保健及西藥產品代理大廠 4120 友華。

