台股盤前—量能放大+融券回補高峰期 清明變盤效應可望淡化

台股今 (8) 日將迎接清明連假後開盤，在美股與台股周線同步收紅激勵下，加上貿易協商目前為止仍朝正面發展，法人認為，4 月邁入融券回補高峰期，籌碼優勢預料將為台股添利多因子，但短線仍要慎防第 1 季漲多上檔壓力，留意獲利了結賣壓。

美國非農就業報告優於市場預期，懸宕已久的貿易協商持續朝正面發展，激勵美股四大指數 5 日全面走揚，台股上周連假前夕，在主要權值股表態下，震盪整理向上，終場收在 10704.38 點，周線收紅。

本週上市櫃公司將公布 3 月營收與股王大立光 (3008-TW)11 日法說將成市場關注重點。大立光 3 月營收月增 55%，累計第 1 季營收 98 億元，年增 11%，由於大立光通吃蘋果與非蘋手機鏡頭訂單，外資看好第 2 季營收仍可維持雙位數成長。

台塑 (1301-TW) 集團週日驚傳工安意外，位於雲林縣麥寮工業區的台化 (1326-TW) 因液化石油氣管線破裂發生氣爆，所幸無人員傷亡雲林縣政府勒令台化即刻停工，並且須在 3 天內繳交報告說明，台化雖強調，此次工安不影響公司營運，但法人預估，這次停工時間如果拉長，恐影響台化營收以及相關塑化產品價格。

法人指出，由於美中貿易已有逐漸擺脫僵局跡象，加上美、中兩大經濟數據表現優於預期，台股可望在營收數據加持下，伴隨量能放大帶領指數持續上攻。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股震盪向上，主要受惠於部分權值股去年財報優於預期、Android 手機需求持續，以及 3 月份中國 PMI 以及美國 ISM 指數優於市場預期等多方利多消息激勵，帶領台股加權指數持續穩在大盤。

廖哲宏指出，重要權值股 2018 年財報獲利表現優於市場預期，進而帶動最近盤面上科技族群的漲幅，亦是另一股推動台股向上的助力；此外，近期安卓手機陸續回補庫存，以此推估，預期第 2 季半導體的營收展望將呈現季成長，同時確立今年第 1 季為谷底態勢。