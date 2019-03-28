公布飛機軟體更新 波音： 737 MAX 系列將更安全！

繼去年 10 月開始，短短不到半年發生二起波音 737 Max 墜機事故，波音週三 (27 日) 宣告將發布 737 MAX 軟體更新，解決一項重要的飛行控制計劃，提高飛航安全性。

此消息振奮市場，激勵週三波音 (BA-US) 股價止跌反彈，連帶提振道瓊工業股漲勢。

波音股票走勢圖。(圖：investing)

波音稱，軟體更新將帶來了更安全，更安全的飛航旅程，故沒有理由對 737 MAX 進行大修改。

除了軟體更新外，波音還提供額外的駕駛艙警報和額外飛行員培訓，以提高飛機的安全性。

波音產品開發副總裁 Mike Sinnett 表示:「我們正讓世界各地的客戶和監管機構重拾信心，也重申我們對飛行安全的承諾，並贏得大眾的信任。」

探究獅航空難的主因是，感測器讀曲飛機即將失速的錯誤數據，737 Max 機型會自動將機頭下壓，導致飛機失速下墜。

Sinnett 表示:「更新後的飛行系統永遠不會對穩定器施加更大的壓力，因為飛行員可以通過拉回操控桿來抵消，飛行員始終能優先於 MCAS (操控特性增益系統) 手控飛機。

波音預測本週末向 FAA 提交最終認證文件，在 FAA 核准修復後，波音將向客戶傳送軟體更新，還需要幾天安裝時間和更多的時間進行飛行員培訓和飛機測試。

FAA 可能需要至多兩週的時間來證實這些變更。一些分析人士認為，整體來看，將需要至少 6 週，最多 12 週的時間，才能讓停飛的波音飛機再次升空。