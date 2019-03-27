蘋果巨人難擋 分析師：Apple TV+恐是Netflix殺手！

分析師週二 (26 日) 表示，蘋果新推出的電視和視頻遊戲串流服務恐怕是 Netflix (NFLX-US) 的惡夢。

蘋果 (AAPL-US) 週一宣布 Apple TV + 等一系列產品與服務，對電玩、新聞和信用卡等產業都造成衝擊。

Apple TV+ 將提供無廣告的獨家內容，5 月起還將提供「頻道」服務，可以讓顧客將 HBO、StarZ 或其他管道訂閱的內容都擺在一起，然而這些可訂閱的管道名單卻不見 Netflix，但 Netflix 執行長 Reed Hastings 上週才說過，Netflix 會在蘋果服務內的一部分。

今年秋季預計發行的 Apple Arcade 將擁有 100 種以上獨家新遊戲，專為

iPhone、Mac 和 iPad 設計。

蘋果推出 Apple Arcade 遊戲訂閱服務。(圖：AFP)

雖然也有分析師認為，蘋果這場發表會雷聲大、雨點小，但 Needham 分析師 Laura Martin 週二報告指出，蘋果這回的新品可謂「Netflix 殺手」。

「過一段時間，Netflix 相較蘋果的競爭力低，因為蘋果設備有 9 億全球用戶，而且還是全球最有錢的消費者。」

「好萊塢大牌明星都來助拳，創造了許多優質原創內容。」

Martin 尤其欣賞 Apple Arcade，因為這可以讓電視、遊戲和音樂一起緊密結合到蘋果的平台。「我們認為這樣可以交叉販售，並整合這三種最好的實踐方法，成為一種過往未曾出現的創新服務。」

Martin 重申蘋果股票評級為「強力買進」，目標價 225 美元。週二蘋果收高 0.58%，至 187.88 美元。

「我們估計，由於新訂閱服務產品，每位用戶的終身價值將會上升，且估值上升，因顧客流失率下降且蘋果網絡效應建立起強大壁壘，競爭對手難以進入。」

然而，目前蘋果仍未透露 Apple TV+ 相關價格資訊。