美國指數期貨逆轉 習近平：美中貿易談判已取得實質性進展

據《新華社》報導，中國國家主席習近平稱，美中貿易談判已取得實質性進展，並呼籲早日完成談判，受此消息激勵，美國股市期貨隨即逆轉正。

台北時間週五 (5 日) 上午 9 時許，美股三大期貨指數暫報：

道瓊工業平均指數期貨上漲 0.14%，至 26425.0

那斯達克指數期貨上揚 0.16%，至 7573.75

S&P 500 指數期貨揚升 0.12%，至 2885.88

美國總統川普美東時間週四 (4 日) 晚間會面中國大陸副總理劉鶴。《新華社》報導，劉鶴在會面時首先轉達習近平主席對川普的問候和口信。

習近平於信中指出，過去一個多月來，雙方貿易團隊通過各種形式進行密集磋商，在兩國經貿協議文本關鍵問題上取得了新的實質性進展，望雙方持續保持相互尊重、平等互利的精神，解決關切問題，及早完成中美經貿協議文本談判。

劉鶴與川普會面時稱，美國與中國就貿易問題已經達成新的共識。

川普感謝習近平捎來口信，他提到，美中關係展良好，很高興雙方團隊取的了巨大的進展，希望彼此再接再厲，盡快達成一項全面且歷史性的協議，這不但將有利於美國與中國，還將有利於全世界。

劉鶴稱，美國與中國就貿易問題已經達成新的共識。(圖：AFP)

智慧財產權盜竊和關稅問題是美中談判的關鍵主題，與劉鶴會面前，川普向媒體表示，與中國達成的任何貿易協議可能還需要幾週的時間，但雙方都正在就一項可能非常具有紀念意義的協議取得進展。

川普稱：「我們還有很長的路要走，但不是很遠。」

川普還提到：「如果我們達成貿易協議、將會舉行 (簽約) 峰會，我們將在未來四週內為這筆交易訂定框架，再花兩週時間把細節謄入書面。」

此次川普與劉鶴會面後，美中貿易團隊將在週五 (5 日) 繼續貿易協議文本的談判。