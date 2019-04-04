美股盤中─ 波音帶動 道瓊上漲逾170點 等待貿易協定消息

波音股價上漲 2.7%，帶動道瓊工業平均指數週四中場上漲逾 170 點。投資人等待中美可能達成貿易協定的消息。

台北時間 23:35

道瓊工業平均指數上漲 140.43 點或 0.54% 至 26358.56。

Nasdaq 指數下跌 19.21 點或 0.26% 至 7876.34。

S&P 500 指數下跌 0.51 點或 0.02% 至 2872.89。

衣索匹亞航空說，波音公司必須檢討 737 Max 8 客機的控制能力。上個月，一架衣索匹亞航空 737 Max 8 班機墜毀。儘管消息面不佳，汽音股價仍上漲。

華爾街日報報導，今日稍後，預期川普總統將宣布與中國領導人習近平舉行貿易高峰會的日期。該消息拉抬了股市。週四，川普將在白宮與中國副總理劉鶴會晤。

過去一年，美國與中國相互對對方數百億美元商品加徵關稅，結果創傷了金融市場，壓低了企業與消費者信心。

分析師預期，某種貿易協定可望達成，將有助支撑股市。但股市波動將會持續，因為關鍵議題，如竊取智慧財產權，可能無法獲得完全解決。

2019 年以來，中美貿易談判改善，推升了股市。今年以來，S&P 500 上漲逾 14%，科技股帶動漲勢。聯準會 (Fed) 立場反轉，亦有助拉抬股價。

Fed 在 3 月的政策會議中暗示 2019 年將不會升息，原先預測今日將升息二次。經濟數據轉差，是央行立場改變的主要原因。

週三，供應管理協會 (ISM) 公布服務業指數下降至 2017 年 8 月以來低點。ADP 公司公布美國私人企業新增就業人數亦令人失望。