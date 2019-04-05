高通+聯發科+蘋果訂單 台積電 7奈米產能有望最大化

國外科技網站《Appleinsider》引述《Digitimes》週四 (4 日) 報導，高通和聯發科正密切關注台積電 7 奈米利用率，並可能要求在第二季末向台積電增加投片。

該報導還指出，預計蘋果 2019 年 iPhone 訂單將吃下台積電第三季大部分產能，這可能意味著台積電 7 奈米產能利用率最大化。

受此消息激勵，週四 (4 日) 台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.60%，收每股 42.04 美元。

台積電 ADR 走勢圖。(圖：Investing)

自 2016 年以來，台積電長期成為蘋果 A 系列晶片的獨家供應商，也是最早採用最新 7 奈米製造工藝的製造商之一。

繼台積電去年獨吞了蘋果 A12 Bionic 處理器訂單後，今年台積電將獲 2019 年 iPhone 訂單，提供 7 奈米工藝為基礎的 A13 處理器。

目前市場上對 2019 年 iPhone 設計所知不多，據報導 2019 年 iPhone 應該會再次發布 2 款 OLED 螢幕的新 iPhone 和 1 款 LCD 的 iPhone 型號。

由多家外媒爆料的 iPhone XI Max 渲染圖顯示，蘋果將延續採用瀏海設計、採用三組後攝鏡頭，包括新光學變焦和 / 或深度感應功能，並與華為 P30 Pro 或三星 Galaxy S10+ 新款旗艦機一樣，提供反向無線充電功能，可為支援無線充電的新款 AirPods 充電。