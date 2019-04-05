美股盤後 — 美中協議四週內「開獎」 美股三大指數同步上揚

週四 (4 日) 由於波音漲勢及美中貿易協議的樂觀情緒，美股三大指數同步上揚。

週四 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上揚 166.50 點，或 0.64%，收 26384.63 點。

那斯達克指數下滑 3.77 點，或 0.05%，收 7891.78 點。

標普 500 指數上揚 5.99 點，或 0.21%，收 2879.39 點。

費城半導體指數上揚 1.70 點，或 0.12%，收 1465.89 點。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。臉書 (FB-US) 上揚 1.43%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.71%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 0.10%；Netflix (NFLX-US) 下滑 0.51%。

半導體類股方面，AMD (AMD-US) 上揚 0.24%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 0.43%；Intel (INTC-US) 上揚 0.79%；美光 (MU-US) 下滑 2.30%；威騰電子 (WDC-US) 下滑 1.17%；Nvidia (NVDA-US) 下滑 0.19%。

金融股集體上揚，摩根大通 (JPM-US) 上揚 0.97%；高盛 (GS-US) 上揚 0.68%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 1.24%；花旗 (C-US) 上揚 1.17%；富國銀行 (WFC-US) 上揚 1.45%。



台股 ADR 方面，日月光 ADR (ASX-US) 上揚 0.88%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.60%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 1.10%；中華電信 ADR (CHT-US)、聯電 ADR (UMC-US) 持平。

企業消息方面，波音 (BA-US) 收漲 2.9%，激勵道瓊指數收高。波音首度承認，近兩起 737 Max 相關墜機事故都出現錯誤性啟動 MCAS (自動飛行控制系統)。波音執行長 Dennis Muilenburg 週四發表聲明表示，波音將正採取全面且嚴謹的方法來修正並更新飛機軟體。

波音執行長 Dennis Muilenburg 週四發表聲明致歉。(圖：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 股價下跌 8.2%，主要受到第一季交車量低於預期的影響。

週四亞馬遜股價小跌 0.10%。亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人兼執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 與妻子瑪肯西 (MacKenzie Bezos) 世紀離婚週四塵埃落幕，瑪肯西僅取得 4% 的亞馬遜總流通股份，雙方共同持有的 75% 亞馬遜股份和股份投票權留給貝佐斯，保全亞馬遜目前股權結構。

華爾街分析

週四 (4 日) 美國總統川普將會見中國大陸副總理劉鶴，外媒傳出，川普預計同時宣布與中國領導人習近平簽約峰會的日期，從而提振市場情緒，激勵週四道瓊上揚近 170 點。

智慧財產權盜竊和關稅問題是美中談判的關鍵主題，與劉鶴會面前，川普向媒體表示：「如果我們達成貿易協議、將會舉行 (簽約) 峰會，我們將在未來四週內知道 (答案)。」

富國銀行資產管理基金經理 Ann Miletti 表示，這有一點風險，魔鬼確實藏在細節中，這筆協議看起來有多好呢？

Advisors Asset Management 首席投資策略師 Matt Lloyd 表示，美中預計將達成某種貿易協議，這將提高股價，但隨著智慧財產權剽竊等關鍵問題可能無法完全解決，市場波動將持續存在。

市場密切關注週五美國的非農就業最新報告，預期 3 月份非農就業人數增加 17.5 萬人，此前三個月平均為 18.6 萬人。