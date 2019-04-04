特斯拉Q1交車量低預期 但市場警告：勿過度看空量產能力

週三 (3 日) 特斯拉公布 Q1 交車量，令市場大失所望，Q1 特斯拉交車量為 6.3 萬輛，雖然比去年同期上升了 110%，但與上一季相比，交車量季增率是下滑了 31%，低於市場預期，而截至 3 月 21 日為止，特斯拉 Q1 交車量也僅完成目標的一半。

第一季特斯拉交車量為 6.3 萬輛，其中最受矚目的 Models 3 交車量為 5.09 萬輛，是小幅低於市場預期的 5.175 萬輛，另外 Modles S 與 Model X 的交車量分別為 1.21 萬輛。

特斯拉週三 (3 日) 解釋，第一季交車量雖然不如市場預期，交車量也僅完成 Q1 目標的一半，但這是由於 Model 3 在 Q1 是首次向中國、歐洲兩地出貨，而在途存貨是採取目的地交貨 (FOB)，故無法記錄在交車紀錄之內。

特斯拉表示，計算至 Q1 季底為止，仍有 1.06 萬輛特斯拉汽車仍在海上運輸，而這筆交車量數據將移轉至 Q2 的計算之內，但特斯拉亦承認，公司 Q1 淨利可能會因為交車量低於預期而受到影響。

特斯拉並再次重申，公司將在 2019 年完成去年財報上之聲明，即 2019 年將達到交車 36 萬至 40 萬輛車之目標。

雖然 Q1 特斯拉交車量並不亮眼，但市場分析師分析，市場該關心的應該要是特斯拉的「實際產出量」，觀察交車量的目的也就是要了解特斯拉的量產能力。

市場人士強調，雖然 Q1 特斯拉交車量不理想，但若計入 1.06 萬輛在海上漂流的車輛，那麼特斯拉 Q1 的交出量即符合市場預期，市場不應過度看空特斯拉目前的量產能力。