〈報稅看這裡〉股利所得課稅新制 合併、分開計稅怎麼選 存股族必看

台股配息率在 5% 以上的公司不在少數，以存股領息再存股來滾存資產，是許多投資達人所推崇的理財模式，往年存股族除了考慮股票殖利率高低之外，還愛挑選扣抵稅額比率較高的傳產股，但財政部稅改已取消「二稅合一」的稅額扣抵制度，去年起股利課稅新制可二擇一擇優報稅，且自今年 5 月報稅開始適用，存股族更要搞清楚股利稅改新制。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，過去除息旺季前，許多投資人會關注公司的稅額扣抵比率狀況。股利稅改取消了二稅合一的稅額扣抵制度，個人稅務居住者為股東，自 107 年起獲配的股利，報稅方式可就「合併計稅」或「分開計稅」兩方式中擇優適用。

方法一，股利採合併計稅者，股利所得按 8.5% 計算可抵減稅額，抵減其應納稅額，每一申報戶可抵減金額以 8 萬元為限。

這有二個重點：

一、以後不必管公司繳稅狀況，股東取得每一塊錢的股利都享有相同的可抵減稅額。

二、可以 8 萬元倒除 8.5% 推算出股利享有可抵減稅額的額度。

每一申報戶股利所得在 941,176 元時，乘以 8.5% 後的數字於四捨五入後為 8 萬元，意思是在此金額內，每一塊錢的股利都會帶來 8.5% 的可抵減稅額，超過的所得則無法帶來更多的可抵減稅額。

方法二，選擇分開計稅者，以獲配股利按 28% 稅率分開計算稅額，再與其他各類所得計算之應納稅額合併報繳。

陳秋蘭提醒，一、股利分開計稅者無法享有可抵減稅額；二、分開計稅的股利不能先減除免稅額及扣除額再計算，若該戶其他類別的所得額不足減除免稅額及扣除額，該減項也就浪費了。

也就是說，低所得者的股利必然是採合併申報較有利，那高所得的家庭呢？

富邦證券提醒，現行夫妻報稅的方式，除了合併申報外，還可以就一方薪資分開或所得分開來計稅，再與他方所得計稅結果合併報繳，在分開計算下，是有機會分別適用較低的稅率，故以家戶總所得數字來判斷股利應採分開或合併未必精準，還是要看所得的類別及計算結構，所幸現在報稅軟體相當正確且便捷，屆時系統會判讀出最有利的申報方式。