〈報稅看這裡〉繼承股票獲配股利怎麼課稅？國稅局：看除權息基準日

上市櫃公司近期陸續公布股利政策，加上 5 月報稅季節即將到來，如果被繼承人死亡時遺留股票並獲配股利，繼承人到底該併入遺產稅申報，還是列為繼承人所得，以綜所稅申報？國稅局表示，須以股票除權息基準日為判定時點。

南區國稅局說明，被繼承人遺留的股票，到底是否屬於遺產稅，須以除權息基準日為判定時間點，如果被繼承人在生前已參與除權息，則發放的股利股息需併入遺產稅計算。

反之，如果被繼承人如果在除權息基準日前死亡，則因繼承事實已經發生，因此所得的股利股息屬於繼承人所得，應歸類在繼承人的綜合所得稅。

舉例來說，如果某甲持有 A 上市公司股票，該公司公告除權息日為 107 年 6 月 30 日，並訂在 7 月 30 日發放現金股息，如果甲在 7 月 10 日死亡，因生前已經參與除權息，因此遺留的股票與現金股息，需列為遺產課徵遺產稅。

換言之，如果甲在除權息基準日之前就已經過世，則 A 公司除息時，繼承事實已經發生了，則該筆股利股息則屬繼承人所得，因此應以繼承人的綜合所得稅計算。

南區國稅局提醒，繼承人應在被繼承人死亡的次日起，需在 6 個月內完成遺產稅申報，並留意是否有應併計遺產申報的現金股利及股票股利，以免漏報受罰。