〈報稅看這裡〉稅改五大變革今年報稅適用 家有5歲幼兒省稅最有感

107 年度個人綜合所得稅申報 5 月起跑，受惠於去 (107) 年稅制優化改革上路，因此今年申報個人綜所稅時，將出現五大變革：四大扣除額調高、最高稅率調降、基本生活費差額，健保費扣除放寬，以及攸關投資人權益的股利所得稅制新規定，民眾想節稅省荷包，報稅前需多加留意保障自身權益。

去年上路的稅制優化改革方案，將最高稅率從 45% 調降至 40%，四大扣除額部分，標準扣除額提高至 12 萬、薪資所得扣除額、身心障礙扣除額同步調高至 20 萬、幼兒學前特別扣除額提高至 12 萬，預估 8 成民眾、約 542 萬申報戶因此受惠。

安永會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華表示，最高稅率調降與四大扣除額同步調高後，年薪低於 40.8 萬的人今年可免繳稅，薪水不高的小資族來說，假設稅率 5%，也會比去年少繳 5,100 元的稅。

至於不同家庭結構，對於稅改的省稅的幅度也各有差異，楊建華表示，稅改上路後，今年家中育有 5 歲以下幼兒的家庭在節稅上會相對有感。

以稅率 5% 計算，如果是夫妻雙薪頂客族今年可較去年省稅 10200 元，如果單親獨力撫養 1 名 5 歲以下幼兒者可省稅 9850 元；如果夫妻雙薪且育有 2 名 5 歲幼兒，今年約可省稅 19700 元。

此外，財政部去年底修正的納稅者權利保護法實行細則，將每個人的基本生活費從原先的 16.6 萬提高至 17.1 萬，並調整基本生活費的對應到綜合所得稅的比較公式；同時將薪資所得扣除額改由四大扣除額替代。

楊建華表示，納保法的調整將讓多數單親、單薪與雙薪家庭負稅降低，舉例來說，假設夫妻雙薪並有兩名就讀國中小孩的四口之家，如果是適用 5% 稅率，今年因應納保修正，約可省稅近 5000 元。

但楊建華也提醒，基本生活費差額調整，對於單親、單薪或是雙薪家庭較有利，如果是儲蓄利息較高、家中有就讀大專院校以上或 5 歲以下幼兒、身心障礙等成員的家庭來說，則較不占優勢。

