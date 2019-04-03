【華冠投顧】清明連假前買盤熄火，多頭不變!

台股今日是清明連假前最後一個交易日，指數再創 10741 點新高，終場上漲 14 點，漲 0.13%，以 10704 點作收，成交量 1163 億，周線漲 63 點。

由於接下來要放清明節連續 4 天假期，市場買盤熄火縮手，不過整體節前賣壓並未很大，最後仍以小漲作收，本周節前三個交易日，天天漲，外資今日買超 27.9 億元，連 5 買，投信賣 3.8 億元，自營買 16.1 億元，放完清明連假後，多頭歸隊仍有機會繼續震盪向上。盤面結構方面: 電子股漲 0.14%，金融股漲 0.04%，傳產股漲 0.17%，OTC 漲 0.37%。權值股方面: 股王大立光 (3008) 及鴻海 (2317) 拉回下跌作收，國巨 (2327)，遠東新(1402) 代之上漲。強勢股方面: 正崴 (2392)蘋概加持，Q2 不淡，獲法人聯手買超，股價漲停 43.45 元。同亨 (5490)上月營收年增 46.17%，股價飆上 25.55 元漲停，衝上半年線。撼訊 (6150)比特幣大漲，概念股吃補，買超回補，股價攻 79.3 元漲停價。其他還有宜鼎 (3289)，和鑫(3049)，利勤(4426)，宇峻(3546)，同泰(3321)，旭軟(3390)，聯昌(2431) 等漲幅逾 6%。

清明節後變盤? 不必猜! 大盤仍是多方掌控，漲勢看支撐，跌勢看壓力，在支撐沒被跌破前，買飆股賺飆股輕鬆賺就對了!

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