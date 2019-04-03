【永豐期貨】台指選擇權盤後－震盪走升 台股站上10700點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 17 點至 10695 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 9.38 點，電子期逆價差擴至 - 0.17 點，金融期逆價差擴至 - 2.33 點。現貨部分，三大法人買超 40.28 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 75 口至 28546 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 474 口至 59733 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1287 口至 23010 口。

週二美國股市漲跌互見，不過科技股相對強勁使 Nasdaq 仍呈現收高，加上週三日韓股市開盤後走揚且美股電子盤上漲，激勵台股也跳高開出，不過盤中台化、鴻海翻黑，台積電也開高後收斂漲幅，讓大盤格局與前兩日雷同，均呈現開高衝高後拉回收斂漲幅，不過午盤過後再度有買盤進駐權值股，拉抬指數緩步走高，終場加權指數上漲 14.08 點或 0.13%，收在 10704.38 點。技術面觀察，週三日 K 開高走低以黑 K 作收，日 KD 偏多上行，雖然近期指數都是呈現收漲，不過這三天的格局都是開高、衝高、拉回，且量能逐日減少，顯示上方壓力較高，追高買盤出現觀望，後續是否能維持驚驚漲格局仍需觀察外資態度以及國際股市氛圍。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.58 升至 1.77，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.17% 升至 11.36%，賣權平均隱含波動率由 15.5% 升至 15.61%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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