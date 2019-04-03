〈理財〉子女理財教育要及早啟動 親子理財掌握兩大重點

兒童節將至，但根據行政院最新數據，2018 年台灣新生兒出生人數創 8 年新低，少子化現象日趨顯著；面對家中的寶貝，兒童親子理財的紮根猶為重要，中國信託銀行建議，親子理財可掌握兩大重點。

中國信託銀行表示，統計台灣 4 年大學學雜費，約需新臺幣 21 至 40 萬元不等，赴美深造則需 482 至 564 萬元，中國信託銀行提醒父母，應將子女的教育金納入資產配置，子女理財教育也應及早啟動。

銀行觀察，20 歲以下未成年子女帳戶發現，平均開戶年齡為 10 歲，其中，中國信託銀行財富管理家庭會員子女帳戶平均開戶年齡為 6 歲，顯見財管客戶更早規劃親子理財。

進一步了解中國信託銀行財富管理家庭會員子女帳戶運用情況，發現資產配置以外幣存款和儲蓄型保險為主，佔比均逾三成，其餘運用於基金、保障型保險和投資型保險，顯示父母以穩健紮實的步調、多元配置的方式，為孩子累積未來的教育金。

針對親子理財，中國信託銀行建議，親子理財可掌握兩大重點：第一是尋求專業諮詢，妥善評估各階段求學費用，完整規劃子女教育金，舉例來說，如果有出國深造需求，建議可以外幣作為理財首選，利用分批投入策略，定期執行換匯，像是國人偏好前往美國與澳洲留學，可選擇直接採用美金或澳幣等理財工具，分散匯率風險。

第二為鼓勵父母從小培養孩子的理財知識，讓孩子透過記帳軟體了解收支，並從簡單的定期儲蓄、小額投資開始嘗試理財，更同步認識信用卡、電子錢包等支付工具，建立孩子正確金錢觀。

為協助父母準備子女教育金，中國信託銀行提供線上、線下多樣諮詢服務，客戶可至中國信託銀行各分行進行「全方位家庭理財健診」，由專業顧問提供學費應備試算、已備檢視、缺口分析，建議最適子女教育理財規劃；線上則有「預見未來的你」網站集結理財教育資訊，更提供試算工具，可預估子女各階段的費用與準備時間，該網站上線 2 年來已累積近 25 萬人次使用。