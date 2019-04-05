〈報稅看這裡〉境內、境外基金課稅大不同 一張表搞懂基金報稅

5 月的報稅季即將到來，過去一年投資市場表現強勁，也讓許多投資人開始為了獲利要不要繳稅而傷腦筋。近年來基金成為非常普遍的理財工具，相信對大部分基金投資人來說，買基金要不要課稅可能也是一知半解，「鉅亨買基金」將針對境外、境內基金獲利如何課稅做一說明，教投資人聰明買基金也能當節稅高手。

「鉅亨買基金」指出，首先投資人要先分清楚自己買的基金是境外基金還是境內基金，簡單來說，境外基金是註冊在海外，來台銷售的基金；境內基金則是由國內投信發行的基金。

投資境內基金 僅配息要課稅

至於基金如何課稅，「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，要先將基金收益的來源分為買進與賣出的價差，也就是俗稱的資本利得，與基金的配息這兩個部分來看。

就境內基金而言，不管基金的投資標的是國內、還是海外的有價證券，買賣差價的獲利都是不課稅的。

但在「基金配息」部份，如果配息來源是來自於國內的有價證券，則要併入利息、股利所得之內合併計算，只要每年不高於新台幣 27 萬元，就不會被課到稅；超過 27 萬元免稅額的部份，就要納入個人的綜合所得稅課徵。

而國內投信發行的海外基金配息，舉例來說，投資人買了一檔全球新興市場債券基金，這檔基金的配息按照現行規定來看，這部份配息的所得會被視為「海外所得」，因此，會納入最低稅負制中來課徵。

最低稅負制 境外基金大戶一定要搞懂

張榮仁進一步針對 1996 年正式上路的最低稅負制指出，其中「海外所得」部份從 2010 年開始納入申報，包括前述國內發行投資海外的基金配息部份，另外，境外基金的資本利得與配息也都納入了課徵範圍。

但嚴格來說，最低稅負制也算是「富人稅」的一種，因此要同時滿足三個條件，才需繳納差額的課稅，第一、個人海外所得達 100 萬元；第二、加計其他中華民國來源所得後，全年所得超過 670 萬元；第三、計算出來的最低稅負之基本稅額大於綜所稅的一般稅額。

境外基金與免稅天堂

張榮仁還表示，如果投資人仔細讀過境外基金的文件，可能會發現許多境外基金雖然總部在美國、英國或法國，但他們的共同基金的註冊地卻是在盧森堡、開曼群島以及百慕達等小地方。

看到這樣的情況，大多投資人可能曾覺得納悶，甚至感到擔心，但其實這是因為這些地方通常是免稅或是稅率很低的地方，對外來設立的投資公司都有投資獲利免稅的優惠，意味境外基金公司如果註冊在這些地方，基金的投資獲利通常都有免稅的好處，長期下來藉由這些免稅天堂，基金投資人的基金淨值就不會被稅賦給侵蝕。

整體來說，投資境外基金投資人可以不管獲利來源是資本利得還是配息，只要個人總獲利每年沒有達到新台幣 100 萬元，都還是免稅的。當然，如果是基金大戶，每年都超過免稅的額度，那代表您財力雄厚，就算繳點稅相信也不會太抗拒。