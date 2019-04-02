美中關稅戰衝擊 WTO下修2019全球貿易成長至2.6%

根據《彭博社》報導，美中兩國互徵關稅，重創全球經貿；世界貿易組織 (WTO) 今(2)日發布最新報告，將 2019 年全球貿易成長，從先前預測的 3.7%，大幅下修至 2.6%。

去年 9 月，WTO 預估，2018 年全球貿易成長將達 3.9%，2019 年為 3.7%；如今前述兩項數據，已雙雙下修至 3.0% 及 2.6%。

WTO 秘書長 Roberto Azevedo 直言，在貿易緊張情勢高漲的情況下，任何人都不會對這種前景感到驚訝，「緩解貿易緊張情勢，極為迫切，我們必須為全球貿易找出方向，才能應對各式經濟挑戰。」

Azevedo 說，全球貿易前景不佳，也受到其他因素影響，但「美國和中國之間的貿易緊張情勢，是主要原因。」

報告稱，除貿易爭端外，包括金融市場波動、貨幣緊縮等因素，都壓抑了全球貿易成長表現。

報告預估，2019、2020 兩年的全球經濟成長，將從 2018 年的 2.9%，降至 2.6%。

第 9 輪美中貿易談判 4 月 3 日將於華府登場，中方主談人、國務院副總理劉鶴，昨 (2) 日已率團赴美。

美國總統川普日前宣稱，貿易協議進展順利，第 8 輪貿易談判涉及的範圍，非常全面、詳細；但他也強調，「若無法達成好協議，我們不會接受。」

在劉鶴赴美前，中方釋出善意，該國財政部官網公告稱，為落實中國國家主席習近平和川普，於阿根廷會晤時達成的共識，並創造經貿磋商良好氛圍，國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的汽車及零組件，繼續暫停加徵關稅。

公告寫道，繼續暫停加徵美製汽車及零組件關稅措施，將自 2019 年 4 月 1 日起實施，截止時間將另行通知。