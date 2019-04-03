高通財務長計畫跳槽至英特爾

據《路透社》報導，晶片大廠高通 (QCOM-US) 和英特爾 (INTC-US) 周二表示，高通財務長戴維斯 George Davis 已離職，並將接任英特爾財務長，消息傳出後高通股價盤中一度下跌 1%，來到 57.70 美元

戴維斯自 2013 年開始擔任高通財務長，也是該公司董事會的執行委員會成員。高通目前暫指派公司老將 David Wise 擔任內部財務長，同時持續尋找能接任戴維斯的人選。

高通執行長 Steve Mollenkopf 表示:「我代表團隊，感謝戴維斯過去六年在公司的付出，我們祝福他今後一帆風順」

英特爾表示，戴維斯將於週三正式接任財務長，向執行長史旺 Robert Swan 報到。自 1 月以來，擔任英特爾 3 年財務長的史旺被指派為英特爾新執行長後，公司這職位便一直從缺。

在加入高通以前，戴維斯曾經和史旺合作過，戴維斯曾是半導體應材公司 (Applied Materials Inc) 的財務長，與同時期擔任公司董事會的史旺曾是同事。

史旺表示:「戴維斯是世界級的財務長、領導者和團隊建立者。我們可以期待未來將有更嚴謹的財務管理制度，並持續創造股東價值。」

在《路透社》首次報導戴維斯即將離開英特爾後，英特爾股價上漲 0.1％至 54.36 美元。