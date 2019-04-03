傳美中距達成協議更前進一步 正處理最棘手難關

據《金融時報》報導，知情人士表示，美中高級官員已經解決貿易爭端的大部分問題，但在如何確保協議有效執行，雙方還在進一步協商。

中國副總理劉鶴預計週三 (3 日)，與美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 及貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)，進行最新一輪磋商。

報導稱，現在雙方主要卡在兩大問題，北京方面希望美國能取消目前已經加課的關稅，華盛頓則要求要有確保中國遵守協議的執法機制。

美國商會執行副總裁 Myron Brilliant 表示，美中協議的 90% 部分已經完成，但現在進入最難的 10%，這是最棘手的部分，需要雙方再進一步協議。

如果本週雙方能取得共識，接下來就可能安排美國總統川普與中國國家主席習近平的會面，正式簽署協議。要是沒有一步突破，雙方可能決定再延長談判時間，至少在 6 月底的 G20 峰會前繳出成績。

最糟的情況是，雙方突然決定不再談判，導致關稅的進一步升級與市場再次承受壓力。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow) 週二表示，他不能說明細節，但目前談判預計能有進展，雙方正進行更廣泛、更進一步的討論，並且有一定程度的樂觀。

庫德洛說，川普政府的重點在於如何讓中國保持改革承諾、遏制知識財產權盜竊與強制技術轉讓，降低關稅及非關稅壁壘。

川普週二會見北約祕書長 Jens Stoltenberg 時不忘重申，美中談判目前進行得非常好。