越演越烈？第三家加拿大油菜籽出口商遭中國投訴

據外電報導，加拿大農業部長在周二 (2 日) 表示，中國當局因質量問題對第三家加拿大油菜出口商提出投訴，北京政府與渥太華政府之間的貿易和外交爭端似乎有所加劇。

上個月初，中國以檢驗出蟲害為油，禁止了加拿大最大油菜籽商 Richardson 的進口，不久之後，中國的進口禁令擴大到了加拿大第二大出口商 Viterra。如今，中國再次針對第三加來自加拿大的油菜籽進口商提起投訴。

「我們被告知有第三家公司收到違規通知，但並不意味著他們受到禁令。」加拿大農業部長 Marie-Claude Bibeau 說道，同時也表示尚無法確認是哪一家公司。

加拿大最大油菜籽商 Richardson 在周二表示，如果北京政府長期禁止加拿大油菜籽的進口，要尋找新的國際市場「並不會很容易」。該公司執行長 Curt Vossen 也預測，加拿大農民今年種植的油菜籽量將減少 10% 或更多。此外他也表示，今年油菜種植面積將可能下降「5％至 10％」。

自從中國電信巨頭華為財務長孟晚舟去年 12 月在溫哥華因美國的引渡請求被捕以來，北京政府對加拿大似乎仍感到不快。

根據油菜籽委員會的數據顯示，中國地區占加拿大油菜籽商品出口 40% 左右，對中國地區每年出口金額達約 20 億美元。

有鑑於中國與加拿大的龐大貿易順差，加拿大貿易部長 Jim Carr 在議會中駁回了關於反擊北京政府的建議。他說道：「我們認為緊張局勢的升級並不符合加拿大的利益。」

此外，Jim Carr 也表示正在與其他油菜籽進口國商談，例如巴基斯坦、墨西哥和越南，以討論他們是否有更多購買的可能。加拿大政府同時也表示，計畫派高級代表團到中國討論這項禁令，並承諾將推動補償農民的計劃。