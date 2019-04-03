車壇震撼彈！日經：豐田將開放油電車專利使用權

日經新聞在週三 (3 日) 的報導指出，豐田汽車 (7203-JP) 將開放在油電混合動力車 (HV) 方面所擁有的相關專利，且最快在 2019 年內就會實現。豐田汽車 3 日上午表示，將在日本時間 3 日下午 1 點半，於日本名古屋召開記者會向外界說明。而該公司的寺師茂樹副社長也將出席記者會。

(圖：Investing.com)

豐田在油電混合動力車方面所擁有的專利數量約有 2 萬件，而該公司目前正在思考專利開放的範圍。而其中大多數，則似乎都將與使用電能行駛時的馬達、電力轉換裝置，還有電池等方面的技術有關。

這對急於改善汽車燃油效能的中國汽車製造廠而言，無疑是充滿吸引力的。中國當地在汽車生產政策上採取「油耗積分」、「新能源積分」，這兩項「雙積分制」。車廠所生產的汽油車數量愈多，積分便隨之減少；而生產更多高性能的電動車 (EV)，所獲得的積分也會越高。

這個積分會在每年歸零，而各家車廠為了銷售自家產品，無不想破頭的來爭取積分，否則就必須花錢向其他車廠購買新能源車的積分。而中國當地在相關規定上，也會在 2030 年之前日趨嚴苛。

歐洲規定在 2021 年前必須減少 30% 的廢氣排放，即行駛每公里的二氧化碳排放量必須少於 95 公克。而根據英國 PA Consulting 的調查顯示，目前全球 13 家主要車廠當中，似乎只有 5 家可以達到這項目標。日本的豐田、本田 (7267-JP) 就名列其中。

根據預測，到了 2030 年全球的電動車市占率也將只有 11%。而油電混合動力車的市占率則預估會達到 43%，較 2018 年時整整多出 40%，媲美汽油車的市占率。

然而許多的歐洲國家規定，在 2040 年將禁止銷售燃油車。包括使用汽油、柴油，以及非可插電式的油電混合動力車。而中國在新能源車的推廣上，更是將油電混合動力車排除在名單外。油電混合動力車也終將面臨退場的一天。