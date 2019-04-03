搶人才、拚採購！夏普旗下Dynabook 下月來台成立子公司

夏普 (6753-JP) 在週二 (2 日) 發出的新聞稿指出，該公司旗下生產筆記型電腦的「Dynabook Inc.，DBI」將在台灣成立子公司「台灣玳能科技股份有限公司」。

未來 DBI 將活用台灣玳能的優秀人才，建構有效率的開發體制，並擴張產品的開發能力。台灣玳能除了將負責 DBI 在台灣市場銷售的重責大任，也將透過與母公司鴻海集團 (2317-JP) 的合作，強化在電腦零組件採購上的成本競爭力，擴大公司收益，並增加集團的整體獲利。

(圖：Investing.com)

新公司的相關資料

公司名稱：台灣玳能科技股份有限公司

公司所在：台灣桃園市蘆竹區

負責人：陳欽信

資本額：新台幣 2 億元

成立日期：2019 年 5 月 (預定)

出資比例：Dynabook Inc. 持有 100%

被鴻海集團所併購的夏普，於 2018 年 10 月 1 日花費約 40 億日圓拿下「Toshiba Client Solutions Co. Ltd.，TCS」80.1% 的股權，取得了東芝的個人電腦事業部門，並自 2019 年 1 月將公司名稱改為「Dynabook Inc.，DBI」。

DBI 在 2019 年 1 月 17 日時，即發表了公司更名後的第一款輕薄筆電「G 系列」。當時夏普的股價也在隔日 (18 日) 出現了慶祝行情，於收盤時大漲 9%。

DBI 的營運目標設定在 2019 年度開始獲利。到 2020 年度時，更要將銷售額從 2018 年度的 1600 億日圓拉升到 3400 億日圓，營收目標 70 億日圓 (2018 年度為 46 億日圓的赤字)。