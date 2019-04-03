大飲二度重訊仍難釋財報疑雲 公司將在1個月內提新說法

大飲 (1213-TW) 去年財報遭會計師出具「無法表示意見」查核報告，今 (3) 日第二度召開重大訊息說明會，代理發言人洪松輝說，會計師主要是針對大飲取得關係人土地鑑價有疑慮，將儘快委請第三方鑑價機構提出鑑價報告，同時，財報將在 1 個月內完成。大飲股價今日跳空跌停 8.75 元開出。

洪松輝反覆強調，大飲並沒有無法繼續經營的疑慮，且不考慮下市，將繼續與會計師協調溝通。

但對於會計師對於太飲的查核報告指出，大飲取消對新北市土新店土地及資產交易案後，屬於關係人的賣方無法立即還返價款，大飲卻將 1.55 億元的價款轉成借貸資金，由賣方以每個月 40 萬元償還，等於要 32 年才能取回此款項，洪松輝今天並未能就此提出答覆。

大飲已取消的關係人新北市新店土地交易案，是監察人國信食品。

簽證會計師對於大飲去年財報，出具「無法表示意見」查核報告，主要是質疑金流合理性及資產實際存在性，但大飲今日召開重大訊息說明會，仍無法提出確切的說明，並指出，無法片斷式的答覆，將儘快在短期內召開記者會，提出完整說明。

交易所昨日下午已公告，大飲自 4 月 8 日起停止交易。

大飲在 3 月底完成過戶的高雄及台南土地、資產，由大飲先前發布的重大訊息顯示，台南資產由台灣大華不動產估價師聯合事務所鑑價，估價師為張義權，高雄的資產也由台灣大華不動產估價師聯合事務所鑑價，專業估價師也為張義權；但洪松輝對會計師的查核意見中表達，對大飲取得關係人的土地的鑑價疑慮，將儘快委請第三方鑑價機構提出鑑價報告

洪松輝今日強調，大飲成立於 1965 至今，已有 54 個年頭，公司經營營運狀況健全完整，財務帳上現金非常充沛，不動產狀態也良好，公司並無經營假設狀況疑慮。

同時，洪松輝表示，大飲因產品「蘋果西打」去年品質出現異常，認列損失 2400 萬元，由大飲提出的去年損益表顯示，去年大飲營運轉虧，每股虧損 1.1 元。