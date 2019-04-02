大飲財報遭出具「無法表示意見」 資深會計師：要提金流及資產存在來證明

大飲 (1213-TW) 去年財報遭會計師出具「無法表示意見」查核報告，今 (2) 日以跌停價 9.72 元跌停鎖死作收；今天下午該公司代理發言人洪松輝出面說明，但僅反覆指出，將繼續與會計師協調溝通；交易所則要求大飲，於明天上午 8 點，重新提出說明。

資深會計師指出，簽證會計師對於大飲去年財報，出具「無法表示意見」查核報告，主要是質疑金流合理性及資產實際存在性，有待大飲公司明天重新提出確切證據說明。

交易所今天下午公告，大飲自 4 月 8 日起停止交易。

而在台灣證券市場，過去也曾發生來台發行 TDR 的新加坡鮑魚飼養商歐聖公司，因財報遭會計師出具「無法表示意見」後，最終黯然下市收場的案例。

洪松輝今天下午在交易所表示，今年 3 月 27 日已經完成台南的不動產過戶，高雄的不動產過戶也在 28 日過戶，並未損及股東權益，過戶稅賦由大飲負擔，也符合規定。

大飲在重大訊息記者會上表示，因 2018 年第 3 季與關係人簽約以 6.4 億元，取得 3 筆不動產（台南佳里、高雄湖內及新北市新店）及應收資金貸與關係人之重大交易，因相關交易所衍生的事項可能影響重大，資誠聯合會計師事務所的會計師在無法取得足夠及適切查核證據下，只能簽無法表示意見。



對於大飲的新店不動產交易案件，洪松輝指出，大飲 2018 年遭逢成立以來重大事件，大飲內部需要重新整理，全力發展，經公司內部評估後取消交易案，基於私法平等互惠原則，現正與關係人協調解除契約後違約金後續責任歸屬。

大飲發言人洪松輝對於包括不動產交易的關係人、去年發生部分產品品質不良後的退貨造成財務損失規模，以及重編財報的時間，今天都未明確提答覆。