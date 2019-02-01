鐵礦砂價格續漲 早盤創下18個月新高

全球最大鐵礦石生產商淡水河谷發生的水壩潰堤事件仍持續發酵，其預估未來將減產 4000 萬噸，占總產量的 1/10。而這次礦災為盤整近一年半的鐵礦砂價格找到一個拉抬的理由，過去一直在每噸 70-75 美元徘徊的鐵礦砂價格，目前已來到每噸 86 美元附近。

今 (1) 日，新加坡交易所的鐵礦砂期貨價格早盤大漲 4.7%，來到 86.14 美元 / 噸，創下 17 個月新高。同時，大連商品交易所鐵礦砂期貨盤早盤也大漲逾 4%，創 2017 年 8 月以來新高。而普氏 62% 鐵礦砂指數已連續四個交易日走揚。

圖；東方財富網，大連商品交易所鐵礦砂當日走勢

圖；東方財富網，大連商品交易所鐵礦砂月線

來自中國我的鋼鐵網數據顯示，2018 年淡水河谷初估生產約 3.9 億噸鐵礦砂。而去年中國進口約 10.6 億噸鐵礦砂，其中，從有 3 億噸左右來自巴西，占總進口量約 28%，平均每個月進口近 2500 萬噸巴西礦。

圖: 我的鋼鐵

業內預估淡水河谷這次礦災減產，將對中國進口鐵礦石造成 15% 的供給缺口。雖然淡水河谷這次公布的停產類別，對於中國而言是有替代品的。但如果相關事件導致其他國際大型礦廠加強安全問題，進而產生一系列維護檢查，可能將刺激鐵礦砂價格走揚。

目前，中國鐵礦砂港口現貨市場價格開始走揚，普遍出現一次性調漲 10-20 元 / 噸的報價。

同時，高盛也將 3 個月期鐵礦砂價格預估由 70 美元 / 噸上調至 80 美元 / 噸，將 6 個月期價格預期由 60 美元 / 噸上調至 70 美元 / 噸。

但產業分析師認為在鐵礦砂整體供應充足下，這次事件引發的實際影響較低，短線上價格波動以炒作居多。