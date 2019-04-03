Altaba將出清阿里巴巴持股 規模恐逾400億美元

Altaba（前身為 Yahoo）基金董事會同意全面清算和解散計劃，在取得股東通過該提案之前，該基金有意出售不超過其所持阿里巴巴 50% 的股份。根據資料顯示，截至 2018 年 12 月 31 日，Altaba 持有阿里巴巴 10.96% 的 ADR 股份。

受到該消息影響，阿里巴巴盤後下跌逾 1%。

圖: yahoo finance

同時，Altaba 打算向美國證券交易委員會提交一份關於股東特別會議的委託書，希望股東能同意 Altaba 提出的清算和解散計劃。

Altaba 表示公司的投資目標是提高淨資產的交易價格，所以清算計劃最終目的是能以增加股東價值的方式向股東退還資金。

而為了提升 Altaba 淨資產價格，公司考慮採取一系列措施，包括在公開市場上買回庫藏股、出售阿里巴巴股份、處份資產和解決某些實際負債與或有負債，及透過其他手段，簡化公司業務等。最後董事會決定採取出售阿里巴巴股份，這將能為股東獲取最大利益。

此外，該公司也表示，在進行任何解散及清算分配之前，該公司將出售一定數量的阿里巴巴股份，以確保該公司擁有足夠的流動資金，因應法院要求的資金準備，以滿足該公司已知的、突發和潛在的賠償要求。

根據 SEC 文件，截至 2018 年 12 月 31 日，Altaba 共計擁有約 475 億美元資產，其中約 82% 為阿里巴巴股票。

2017 年，美國電信公司 Verizon 收購 Yahoo 的核心網路業務及相關資產，同時，持有阿里巴巴股票等剩餘資產的公司改名為 Altaba。