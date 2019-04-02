資生堂與阿里巴巴結盟 瞄準14億人口市場

日本資生堂 (4911-JP) 在週一 (1 日) 發出新聞稿表示，該公司已於 2019 年 3 月 31 日透過旗下的「資生堂 (中國) 投資有限公司」與中國的電商巨擘阿里巴巴 (BABA-US) 簽訂戰略合作協議。

(圖：Investing.com)

雙方將在中國浙江省杭州市的阿里巴巴總公司附近成立新據點，並取名為「資生堂 X 阿里巴巴戰略合作辦公室」。資生堂表示，企業為了強化與阿里巴巴集團的合作關係而成立專用辦公室，這在日本企業及全球的化妝品公司當中都是創舉。

這兩家公司在此次的戰略合作中，將結合資生堂的研究開發能力，以及阿里巴巴所擁有的大數據 (Big Data) 和消費者洞見 (Consumer Insight)，來強化包括商品開發、品牌行銷、電子商務，及客戶關係管理的進行。計畫藉此開發出適合中國消費者及貼近中國市場的產品，也期盼能獲得更多年輕族群的青睞。

資生堂與阿里巴巴首度共同合作開發的商品，將是洗髮 / 身體清潔品牌「AQUAIR」的洗髮精「Mild and Refreshing Scalp Shampoo」與潤髮乳「Essence Oil for Split Ends」，預計 2019 年 9 月在阿里巴巴集團的天貓 (Tmall) 進行獨家銷售。

資生堂在新聞稿中表示，透過與阿里巴巴集團旗下「天貓新品創新中心」(TMIC) 的合作，得以運用近 7 億名消費者的大數據來進行新商品的研發。今後也將擴展在共同商品開發上的範疇，強化與阿里巴巴這個重要盟友的合作關係。