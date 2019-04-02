【華冠投顧】清明連假前外資持續加買台股!

受美股大漲激勵，今日台股在電子蘋果三王帶領開高震盪，終場上漲 47 點，漲 0.44%，以 10690 點作收，成交量 1,336 億。

美股昨晚大漲，四大指數漲幅皆逾 1%! 因美公債殖利率 結束倒掛，中美製造業數據亮眼，本周中美在華盛頓續談。台股受激勵開高震盪上漲，但由於清明四天連假將至，節前賣壓與高檔獲利賣壓不輕，不過外資持續相挺買超台股 80 億元，投信買超 0.4 億元，自營買超 12.6 億元。結構方面: 電股漲 0.64%，金融股漲 0.25%，傳產股漲 0.23%，OTC 漲 0.52%。權值股方面: 蘋果三王，鴻海 (2317) 延續昨日漲勢，漲 1.2 元來到 82 元，台積電開高走低漲 05 元來到 246 元，大立光 (3008) 今日開高走高漲 145 元，漲 3.24%，來到 4625 元，站回月線。強勢股方面永冠 KY(1589)，創意 (3443)，直得(1597)，力旺(3529)，廣宇(2328)，全球傳(4540) 以及健策 (3653) 等亮燈漲停板!

清明假期前剩明天一天交易日，外資放假前仍持續加碼台股，短線高點不預設立場，不過要小心漲多個股節前獲利賣壓，操作上不宜追高，逢低部局為宜。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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