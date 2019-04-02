【華冠投顧】指數量縮未過高、散戶空手等清明

大盤趨勢》

隨著美中的製造業指數上揚，美股突破向上表現，雖然量能始終沒有放大，但是 K 線的斜率卻是不斷的向上成長，在市場半信半疑的前提之下，股價卻是不斷的走高。觀察融資水位，從去年十月股災以來，成長幅度相當的小，這代表多數的小額投資人，在沒有看到明顯的證據之前，仍舊維持觀望的角度。其實一月營收高於去年的公司不在少數，這代表即使美中貿易戰，市場的需求仍舊持續成長，可見股價的上漲來自於可見的營收，而不是反彈的預期，清明連假將至，賣股的小額投資人增加，然而若股價高檔不墜，那麼這些籌碼又是花落誰家呢？？

類股表現》

雖盤勢震盪整理，不過資金的動能轉向散熱，包括 3338 泰碩、3653 健策、3324 雙鴻、3071 協禧等，都出現不少的量能推升，而 6230 超眾、3483 力致則是進入整理。另一個族群就是工具機，像是 2049 上銀、1597 直得、4540 全球傳動、1589 永冠 - KY 等，一旦美中貿易談判成功，則工具機將會重回多方趨勢，其它跌深的族群，也都有機會輪動表現，後續被動元件、車用族群等跌深的個股，後續不妨可多加留意。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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