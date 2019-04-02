三能-KY無錫新廠建廠進度超前 預計10月起投產

專業烘焙器具製造商三能 - KY(6671-TW) 正式動工興建中國大陸無錫自動化新生產線，並加速導入大陸大型烘焙廠訂單，目前施工進度超前，新廠將提前在 10 月底進入試量產，可望迎接市場復甦。

三能在今 (2) 日應邀赴交易所召開業績說明會，由財務長蕭凱峰及三能台灣子公司副總經理張心怡主持。

三能對江蘇無錫新生產線的建置，配合自動化設備導入、經銷商擴張及電商業務成長，新廠完工後，產能逐漸量產產後，將可提升每月營收 3000 - 5000 萬元。

三能提出的資料顯示，去年台灣烘焙業產值達 328 億元，且將維持 10% 年成長率。

三能財務長蕭凱峰指出，三能參加台灣烘焙業年度盛事「2019 台北國際烘焙暨設備展」，新推出「無糖吐司盒」獲市場好評，產品烘烤色澤也佳，將在 5 月上海烘焙展中，向市場推廣。

三能指出，今年上下半年營收比重為 40% 比 60% ，下半年業績將看旺。

三能去年因美中貿易戰影響中國大陸企業設備投資意願，去年營收、獲利都衰退，去年營收 19 億元，稅後純益 1.76 億元，年減 27.03% ，每股純益 3.28 元，董事會已決議，擬對去年股利配發 3 元現金，股東會在 6 月 20 日召開。

在兩岸市場以外，三能預計海外下一個擴充投資設廠地點，應屬具人口紅利、消費力正在提升之中的印尼，看上印尼人口紅利優勢，目前在當地已設立有銷售據點，設廠方案仍在規劃。