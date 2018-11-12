三能-KY持續進行新產能擴充 預計12月中旬上市掛牌

烘焙器具廠三能集團控股 (6671-TW) 將於 19 日正式動工興建在中國大陸無錫的自動化新生產線，三能 - KY 董事長張瑞榮今 (12) 日指出，這是三能在加速導入大陸大型烘焙廠訂單後，配合整體市場擴張的重要策略。

張瑞榮指出，新生產線預計在新廠動工之後 1 年投產，配合自動化的設備導入、經銷商的擴張及電商業務的走高，新廠完工之後將提升每月營收 3000 萬元 - 5000 萬元；他並強調，中國大陸市場在第 3 季因美中費貿易大戰開啟的影響，市場確有緊縮，但第 4 季己見訂單的回籠。

三能 - KY 將於 11 月 13 日舉辦上市前業績發表會，三能 - KY 為專業烘焙器具製造商，公司預計 12 月中旬正式掛牌上市，主辦券商為兆豐金證券。

三能 - KY 成立於 2015 年 4 月，為設立於英屬開曼群島之境外控股公司，於 2016 年度完成集團投資架構重組，陸續將設立於 1982 年的台灣三能食品器具股份有限公司 (以下簡稱台灣三能)、2000 年設立於中國的三能器具 (無錫) 有限公司 (以下簡稱無錫三能) 與設立於 2010 年日本東京設立三能食品器具的銷售公司，並於 2015 年於印尼雅加達設立銷售公司。

張瑞榮並指出，在兩岸之外，三能 - KY 預計下一個設廠的地點應屬具有人口紅利、消費力提升之中的印尼，且看上的即為印尼並為全球第 4 大人口國。

三能今年前 3 季營收 13.9 億元，稅後純益 1.34 億元、每股為 2.52 元。依營收結構來看，三能在中國大陸及台灣兩岸市場占營收比重達 88.78%，