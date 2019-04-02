閒言閒語聽聽就好 穆迪：Fed目前毋須陷入恐慌模式 急著降息

穆迪分析公司 (Moody's Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 表示，儘管最近不少呼聲要求聯準會 (Fed) 降息，但當前的美國經濟數據並不足以作為 Fed 降息的合理解釋。

白宮經濟顧問 Larry Kudlow 上週表示，Fed 應「立即」將利率下調 50 個基點。他的說法與傳統基金會研究員 Stephen Moore 類似，美國總統川普曾表示他打算提名 Moore 出任 Fed 理事。

Fed 在 3 月初決定維持利率不變，同時削減了對美國經濟擴張和通膨的預測，並警示歐洲和中國經濟成長放緩。

Zandi 表示，雖然美國經濟確實以較慢的速度成長，但經濟數據並未暗示有降息的需要。

他說，「我不確定為什麼 Fed 需要在此刻陷入恐慌模式。」他指出最新數據顯示美國經濟仍然健康：失業率接近 50 年低點，工資成長強勁，通膨接近 Fed 2% 的目標，股市看來可能再次創下紀錄新高。

他解釋，在這種情況下降低利率會「適得其反」，因為此舉可能會「讓經濟過熱」並刺激經濟中的債務大幅增加。

美國債務上升是 Zandi 去年特別強調的風險。他表示，許多企業的「過度借貸」問題升溫，可能導致經濟陷入衰退。