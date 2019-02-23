銀行衝房貸利率下猛藥 首購族利率跌破1.6%

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年2月23號13點19分

向來以企金業務為重的公股行庫，這兩年開始強化消金業務行銷力道，其中又以房貸列為今年衝刺重點，兆豐銀行近期下猛藥，針對菁英職業族群推出優惠利率方案，首購利率 1.56% 起、非首購利率 1.6% 起跳，頗有向民營行庫迎戰之意。

美中貿易戰讓銀行企金業務增添不確定性，銀行開始將希望轉向不動產放款，在市場爭相加入競爭下，促使房貸利率持續下探，根據中央銀行統計，去 (2018) 年 12 月五大行庫 (台銀、土銀、合庫、一銀、華銀) 新承做房貸利率已降至 1.617% 歷史次低水準，反映市場為了搶房貸業務，讓利率越殺越低，幾乎可說是砍到見骨。

而這波房貸搶客潮，不只資金本錢雄厚公股行庫搶的兇，就連民營行庫也磨刀霍霍積極爭搶，像是台新、玉山等銀行今年以來也有類似方案，標榜分段式利率、節省利息等訴求，向有意增貸或轉貸搬家的房貸戶招手。

台新銀行的「豬事大吉」，搶的是轉、增貸客層，前六期利率 1.6%，第七期利率 1.66%；玉山銀行的 e 指房貸，分段式利率 1.6% 起，利率最高可減 25 個百分點、手續費優惠，同時搭配自家信用卡行銷，標榜卡友可用信用卡紅利折抵房貸利息。

面對民營行庫來勢洶洶，匯銀龍頭兆豐銀行也不敢掉以輕心，鎖定高薪、收入穩定的菁英族群，舉凡是醫師、律師或是上市櫃公司負責人或財務長，申請自住型房貸 (非央行管制的高價宅)，首購、非首購利率分別 1.56%、1.6%，優於五大行庫平均承作利率。核貸成數最高 8 成、貸款期間最長 30 年，

行庫主管坦言，今年景氣前景吹起陣陣涼風，預料企金放款成長力道有限，對銀行來說，承做房貸雖然利率不高，但再不濟還有房屋作為不動產作為擔保品保障債權，預料今年房貸成為銀行新戰場，並帶動利率持續下探。