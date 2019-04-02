基建春燕來了？中國3月重卡銷售創新高

根據中國第一商用車網數據顯示，3 月份中國各類型重型卡車銷售量達 14.4 萬輛，月增 85%，年增 4%，超出市場預期，且也創下月度銷售量歷史新高。前 3 個月，重型卡車共銷售 32.07 萬輛，年減 1%，去年同期為銷售 32.34 萬輛。

圖: 廣發證券，2018 年中國重型卡車銷售創新高，達 114.8 萬輛。

業內認為 3 月份重型卡車銷售量上漲，一方面是春節後開工率上升，各地基建投資陸續啟動；另一方面，天然氣重型卡車需求量大幅增加，也為 3 月份重型卡車市場增添助力。

一汽解放繼續保持產業龍頭地位，3 月份銷售重型卡車 3.6 萬輛，今年第一季累計銷售重型卡車 9 萬輛，市占率 28.1%，已連續四年保持中國重型卡車銷售第一的位置。

而東風重卡則以 3.05 萬輛的銷售成績，超過中國重汽，重新回到產業排名第二的位置；陝汽集團表現同樣亮眼，3 月份銷售重卡 2.5 萬輛，排名第三，銷量年增 22%，是前十大重型卡車製造商中漲幅最高者；長期位居第二位的中國重汽則滑落至第四。

長江證券指出，從產業總量看，基礎建設加速進行，加上汰舊換新的需求，今明兩年重型卡車銷售量有機會維持在 100 萬輛左右，且產業競爭形態也將朝向大者恆大發展，產業集中度將提升。

不過，天風證券認為若從細項來看，受到物流產業快速發展，物流車型成為重型卡車成長的主力，銷售量早已超過工程車型。因此重型卡車銷售與基建產業好壞漸漸脫鈎，再加上大型挖土機銷售平平，所以基建是否真實回溫，仍要再觀察。

