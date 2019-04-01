中國債券納進巴克萊全球綜合指數今上路

4 月 1 日起，人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券將被納入彭博巴克萊全球綜合指數，這為中國債券邁向國際化跨出重要的一步。業內預估納入彭博巴克萊全球債券指數，將可為中國債市帶來 900 億～1200 億美元資金流入。

彭博指出，具體納入工作將以 20 個月分階段完成。最初階段納入比重為 5%，之後每個月會逐步增加 5%，20 個月達成 100% 納入。在 100% 納入全球綜合指數後，人民幣計價的中國債券將成為繼美元、歐元、日元之後的第四大計價貨幣債券。

圖: 國盛證券

根據截至 1 月 31 日的數據，將有 364 檔，約 3.3 兆美元市值的中國債券被納入彭博巴克萊全球債券指數，在完全納入後將占該指數比重 6.06%。

專家表示，中國債市首次被納入全球主要債券指數，將吸引更多的國際投資人參與到中國債券市場，增加債券市場流動性，為中國債市帶來強勁的配置力量。

此外，摩根大通、富時羅素也表示旗下主要債券指數考慮將中國債券納入。其中，富時羅素將於 9 月宣布是否將中國以人民幣計價的政府債券納入其主權債券的指數中，並表示可能會在今年年底前進行對中國信用債的評估作業。

蘇寧金融研究院指出，中國債券市場納入彭博巴克萊指數，將有效提高中國債券知名度，一方面可以引入更多的國際投資人，並吸收更多的境外資金用於中國企業營運發展上。

另一方面，也將豐富中國債券投資人種類，而越來越多元化的國際投資人配置人民幣債券，有利於企業獲得更低成本的債務資金。

天風證券則認為，4 月份初期納入 5%，將能為中國債市帶來約 50 億美元的資金流入。此外，人民幣債券納入國際主流債券指數，可帶來一定的國際金流，這對利率債特別是公債的影響將更為明顯。同時，在長期趨勢發展來看，也會增加中債和國際債券價格的聯動性。

